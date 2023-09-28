جلسة تفاعلية لأندية السكان عن زواج الأطفال بمركز شباب إبشان بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جلسة تفاعلية بمركز شباب إبشان في بيلا، تضمنت عرض فيلم أندية السكان عن زواج الأطفال، بإشراف الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

التوعية من مخاطر زواج الأطفال من جانبه

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عبر بيان، إن الجلسة التفاعلية شهدت حلقة نقاشية لتحقيق أهداف التوعية بخطورة القضية وحقوق الطفل، مضيفاً أن الزواج المبكر يعد أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن الندوة التي عقدت بمركز شباب إبشان، أدارتها هبة أبو العز، بإشراف منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ شريف السواق منسق أندية السكان بالمديرية.