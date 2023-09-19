مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تعقد ندوة للتوعية بمخاطر زواج الأطفال

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المديرية نظمت ندوة حول فيلم «عصافير للبيع» والذي يناقش قضيه زواج الأطفال ضمن أنشطة أندية السكان.

رفع الوعي المجتمعي

وقالت «الشريف» إن المشروع يهدف إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية، وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، والتوعية بموضوعات الصحة الإنجابية ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، وصحة المراهقين وزواج الأطفال وتنظيم الأسرة وختان الإناث.

عقد جلسات مع كوادر شبابية

وأوضحت أنه ينفذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي اماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.