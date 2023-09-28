وحيد ممدوح يحيي حفلا بالمدرج الروماني في عمان بمناسبة اليوم العالمي للسياحة

يحيي العازف وحيد ممدوح حفلا موسيقيا كبيرا في المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمان، مساء يوم السبت المقبل تقام تحت رعاية مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار بمناسبة اليوم العالمي للسياحة.

وحيد ممدوح يعمل على تقديم عدد كبير من التوزيعات الموسيقية

أوضح «وحيد» لـ«الوطن» عن سعادته البالغة للعودة للعزف من جددي في بلده الأردن مؤكدا أنه سيعمل على تقديم عدد كبير من التوزيعات الموسيقية الجديدة لمختلف الأغنيات.

وقال «ممدوح»: «منذ فترة طويلة، وأنا أقوم بالتحضير لبرنامج الحفل ليكون مميزا وشيقا للجمهور، ويرضي جميع الأذواق التي ستكون حاضرة للحفل، لأقدم مجموعة من الألحان المميزة لعدد من عمالقة التلحين والغناء في الوطن العربي مثل عبدالحليم وشادية وهناك الكثير من المفاجآت في الحفل وأعتقد أنها ستعجب الجمهور الأردني».

حفلة ممدوح حامد الأخيرة

جدير بالذكر أن وحيد ممدوح كان قد تم مشاركته في الحفل الأخير الذي نظمته منظمة اليونسكو في المملكة الهاشمية بمناسبة مرور أكثر من 70 عاما على انضام الأردن لليونسكو و50 عاما على اتفاقية التّراث العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أقيمت تحت رعاية السفارة الأردنية في باريس، وبحضور سفير دولة الأردن في فرنسا مكرم القيسي.