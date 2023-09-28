أمين الفتوى: احتفالنا بمولد سيدنا النبي أبلغ رد على أعداء الأمة

قال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصحابة كانوا يحييون سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بكثرة محبته، والإقبال على العلم ونشر السنة والدين.

الاحتفال بمولد سيدنا النبي يجعل الناس تستشعر جماله

وتابع أمين الفتوى خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «الاحتفال بمولد سيدنا النبي، يجعل الناس تستشعر جمال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقديمًا لم يكن ما يسيئ إلى سيدنا النبي من رسومات أو غيره مثلما يحدث الآن، وهذا أدعى أننا نحتفل بنعمة مولد سيدنا النبي وعلينا أن نفرح به».

احتفالنا بمولد سيدنا أبلغ رد على أعداء الأمة ومنكرى السنة

واستكمل: «احتفالنا بمولد سيدنا أبلغ رد على أعداء الأمة ومنكرى السنة، كما أن الصحابة كانوا يقوموا بإحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بطريقتهم، بكثرة محبته والإقبال على العلم ونشر العلم ونشر السنة وكأن الله وجههم لهذا».