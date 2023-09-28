معرض الكتاب بدمنهور يعقدة ندوة عن المولد النبوي الشريف

واصل معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة، فعالياته لليوم الثانى على التوالي، حيث عقد بقاعة مؤتمرات مكتبة مصر العامة ندوة بعنوان «ذكرى ميلاد خير الأنام»، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف حاضر فيها منصور أبو العدب رئيس مجلس إدارة فرع المنظمة العلمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحيرة.

تفاصيل اليوم الثاني في معرض الكتاب بدمنهور

تضمن برنامج اليوم الثاني للمعرض ندوة بعنوان الفن والمجتمع بين التأثير والتأثر حاضر، وكذلك ندوة بعنوان قضايا المرأة في الوجدان العربي، بالإضافة للقاء بعنوان عالم موازي مع الكابتن عمرو السوهاجى كابتن منتخب مصر للسباحة الباراليمبية.

عروض فنية في معرض الكتاب بدمنهور

وتضمنت فعاليات اليوم الثانى مجموعة من الأنشطة التفاعلية و الفنية والأشغال اليدوية والفقرات الترفيهية للأطفال على مدار اليوم، وفي ختام اليوم تم تقديم عرض فني لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية حيث قدمت الفرقة باقه متنوعه من التبلوهات الفنية المميزة منها الحجالة والحصان والتنورة والفلاحين.