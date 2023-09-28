بلينكن: الصين تريد أن تصبح القوة المهيمنة في العالم على حساب الولايات المتحدة

اتهم أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، الصين بأنها تسعى لأن تصبح القوة المهيمنة في العالم على حساب الولايات المتحدة، مكررا تحذير بكين من إثارة توتر بشأن تايوان، قائلًا: «أعتقد أن ما تريده هو أن تصبح القوة المهيمنة في العالم، عسكريا، واقتصاديا، ودبلوماسيا، وأن هذا ما يسعى إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ».

بلينكن: يسعون لاستعادة ما يعتقدون أنه مكانتهم المستحقة في العالم

ونقلت «العربية» تصريحات بلينكن لمجلة «ذا أتلانتيك»، التي أكد فيها أن هذا ليس أمرا مفاجئا، مضيفًا: «للصين تاريخ مذهل.. أعتقد أنه إذا رأيت واستمعت للقادة الصينيين، فهم يسعون لاستعادة ما يعتقدون أنه مكانتهم المستحقة في العالم».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن المحاذير بشأن تايوان مرتفعة بشكل استثنائي بسبب مساهمتها في الاقتصاد العالمي، بما يشمل إنتاج أشباه الموصلات، مضيفًا «إذا حصلت أزمة بشأن تايوان جراء الخطوات الصينية، سنكون أمام أزمة اقتصادية عالمية... أعتقد أن الرسالة التي تسمعها الصين بشكل متزايد من دول مختلفة حول العالم هي لا تثيروا المشاكل».

واختتم بلينكن «أننا نريد، الجميع يريدون، السلام والاستقرار، والجميع يريدون الإبقاء على الوضع القائم».