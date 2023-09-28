إيرادات كبار صانعي معدات الرقائق في الصين تحقق نموًا 39%

أظهرت دراسة حديثة، أن إيرادات كبار صانعي معدات الرقائق في الصين حققت نموًا 39% في النصف الأول من العام الجاري، حيث تواصل بكين استهداف الاعتماد على الذات في صناعة أشباه الموصلات.

إيرادات أكبر 10 شركات صينية مصنعة للرقائق

وسجلت أكبر 10 شركات صينية، مصنعة لمعدات الرقائق، إيرادات بلغت حوالي 16.2 مليار يوان صيني (2.2 مليار دولار) في النصف الأول 2023، بزيادة 39% على أساس سنوي، وفقًا لشركة CINNO Research ومقرها شنغهاي.

استخدام قيود التصدير

وسعت واشنطن إلى استخدام قيود التصدير، لإبعاد بكين عن صناعة معدات وتقنيات أشباه الموصلات الرئيسية.

صناعة أشباه الموصلات في الصين

وكانت صناعة أشباه الموصلات المحلية في الصين، تعتمد في السابق بشكل كبير على الشركات الأجنبية لهذه الأدوات، تاركة صناعة بكين وراء أمثال الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان.

فرض عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية

ومنذ عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية مثل هواوي وأكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين SMIC.

وأجبرت بكين على تعزيز صناعتها المحلية والسعي لمزيد من الاعتماد على الذات وفطام نفسها عن التكنولوجيا الأجنبية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز إيرادات شركات تصنيع معدات الرقائق المحلية في الصين.

إيرادات أكبر شركة صينية لتصنيع أشباه الموصلات

وقالت شركة CINNO للأبحاث، إن Naura Technology Group Co هي أكبر شركة صينية لتصنيع معدات أشباه الموصلات من حيث الإيرادات، وتنتج الشركة الأدوات اللازمة في عملية تصنيع الرقائق، وبلغت إيرادات تشغيل الشركة في النصف الأول من العام أكثر من 7 مليارات يوان، بزيادة 68% على أساس سنوي ومتفوقة على الشركات الأخرى، بحسب CNBC.

إيرادات ثاني أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات

وتأتي ثاني أكبر شركة صينية محلية، وهي شركة Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (AMEC)، التي تصنع الآلات اللازمة لعملية تصنيع أشباه الموصلات، محققة نموًا في الإيرادات بنسبة 28% على أساس سنوي مرتفعة إلى 2.53 مليار يوان في النصف الأول من العامk بحسب CNBC.

هواوي تصنع هاتفًا ذكيًا

وأطلقت شركة هواوي، هاتفًا ذكيًا جديدًا هذا الشهر، يمكنه الاتصال بشبكات الهاتف المحمول من الجيل التالي 5G، على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تهدف إلى عزل عملاق التكنولوجيا الصيني عن هذه التكنولوجيا. ويرجع الفضل في ذلك إلى الشريحة التي يبدو أنها من تصنيع شركة SMIC، والتي كانت مفاجأة لأنها قطعة تقنية أكثر تقدمًا مما اعتقد الكثيرون أن الشركة يمكن أن تنتجها.