أستاذ استثمار: الصين وروسيا تقودان حربا عالمية ضد أمريكيا لتنحية الدولار

الدولار يشعل حربا اقتصادية عالمية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحرب الاقتصادية العالمية المشتعلة حاليا، جعلت البنوك على مستوى العالم تتخذ العديد من القرارات، وهو ما أحدث حالة اضطراب في سوق الصرف، ومعوقات بحركة تداول الدولار على وجه التحديد.

اتفاقيات ثنائية

وأوضح إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على قناة dmc، أن روسيا والصين تقودان حربا عالمية أخرى في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، لتنحية الدولار جانبا بعيدا عن التعاملات بين الدول، لذلك تحاول باقي دول العالم تسيير حركة تعاملاتها الاقتصادية فيما بينها، وأصبح تبرم اتفاقيات ثنائية للتعامل فيما بين كل دولتين بالعملات الوطنية.

العلاقات الاقتصادية

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة: «انضمام الدول الجديدة لمجموعة البريكس محاولة لتغليب عملتها الوطنية وتوسع من انتمائها، وهذا الهدف تتحرك فيه مصر من خلال إبرام اتفاقيات مع دول أخرى، وبالتالي سيكون هناك تيسير للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين بالعملات الوطنية».