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ابنة الفنان محمد فريد: نقابة الممثلين تدعم والدي بعد نقله للمستشفى

كتب:

أحمد حسين صوان
12:32 ص | الجمعة 29 سبتمبر 2023
محمد فريد

محمد فريد

أعرب ناهد فريد، ابنة الفنان محمد فريد، عن شكرها لمجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، على الدعم المُقدم لوالدها، خلال الساعات الماضية، فور تعرضه لأزمة صحية طارئة، ونقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقالت ناهد فريد، لـ«الوطن»، إنّ «كل أعضاء المجلس وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي، يتواصلون معي طوال الوقت، وكذلك المتابعة مع إدارة المستشفى، والفريق الطبي المعالج، للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية لوالدي، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية، لحين تحسن الحالة، والخروج من المستشفى».

وأوضحت أنّ والدها الفنان محمد فريد، يُعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين، لذا تقرر نقله إلى الرعاية المركز على الفور، ومن المُقرر إجراءه بعض التحاليل الطبية فجر اليوم الجمعة، للوقوف على مدى تحسن الحالة، «مفروض الدكاترة هيقولوا لنا بعدها إذا كان هيكمل العلاج في المستشفى، ولا ممكن يرجع البيت ونكمل العلاج».

وناشدت الجمهور، بالدعاء لوالدها الفنان محمد فريد، لحين تماثله للشفاء العاجل، وخروجه من المستشفى، واستعادة نشاطه الطبيعي.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.