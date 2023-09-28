نقل الفنان محمد فريد إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

كشفت ناهد فريد، ابنة الفنان محمد فريد، عن تعرض والدها إلى وعكة صحية طارئة، خلال الساعات الماضية، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى، بمدينة السادس من أكتوبر، مطالبة الجمهور بالدعاء له، لحين التماثل للشفاء، والعودة إلى منزله.

الفنان محمد فريد يخضع لبعض الفحوصات الطبية

وقالت ناهد فريد، لـ«الوطن»، إنّ والدها الفنان محمد فريد، خضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية، فور وصوله إلى المستشفى، وتبين أنه يُعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين، لذا تقرر نقله إلى الرعاية المركز على الفور.

وأوضحت أنّ الفريق الطبي المعالج له، وجه بضرورة نقل دم، لحين تحسن نسبة الهيموجلوبين، لافتة إلى أنه من المُقرر إجراؤه بعض التحاليل الطبية فجر غد الجمعة؛ للوقوف على مدى تحسن الحالة، «مفروض الدكاترة هيقولوا لنا بعدها إذا كان هيكمل العلاج في المستشفى، ولا ممكن يرجع البيت ونكمل العلاج».