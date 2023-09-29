أسعار الدواجن الیوم 29-9-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة 29-9-2023، استقرارا في الأسواق، ليتراوح سعر الفراخ البيضاء ما بين 73 إلى91 جنيهًا للكيلو، وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة مجلس الوزراء، بعد تراجع الأسعار في الأسواق منذ يومين بقيمة 6 جنيهات.

أسعار الدواجن البیضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق 73 جنيها، وفي المزرعة تراوحت بين 67 و68 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت الیوم

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق كان متوسط السعر 24 جنيها، وتأتي أسعار الكتاكيت كالتالي:

- سعر الكتكوت الأبيض: 23.75 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي: 11.50 جنيه.

- سعر الكتكوت الساسو: 18 جنيها.

ويسجل أدنى سعر للفراخ البيضاء في الأسواق 60 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار البط الیوم

وتتراوح أسعار البط ما بين 15 إلى 55 جنيهًا للكيلو، ليسجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 42 جنيهًا عمر يوم، والبط الفرنساوي 26 جنيهًا عمر يوم، وسعر البط المولار مستورد بلنشار 55 جنيهًا عمر 15 يوم.

وبالنسبة لسعر كيلو الدجاج البلدي داخل المزرعة يبلغ 125 جنيهًا، وفي الأسواق 135 جنيهًا.