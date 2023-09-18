أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن.. تعرف عليها

أظهرت بيانات بورصة الدواجن، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 18-9-2023 في الأسواق المحلية أو بورصة الفراخ، حيث تأثرت الأسعار بتحركات أسعار الأعلاف والعرض والطلب على الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 18-9-2023

وتستعرض «الوطن» بيانات بورصة الدواجن وأسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 18-9-2023 بمختلف أنواعها، في الأسواق وبورصة الدواجن، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وبورصة الداوجن الرئيسية.

أسعار الفراخ اليوم

سجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو الواحد نحو 70 جنيها في أرض المزرعة، وتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 75 لـ79 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم 112 جنيها بالمزارع، ويباع للمستهلكين بسعرا يتراوح بين 120 لـ130 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» 92 جنيها في المزارع، لكنها تباع للمستهلك باسعار تراوحت بين 100 لـ105 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض

وتبيّن هبوط أسعار البيض البلدي في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، حسب ما أفادت البوابة الرسمية لمجلس الوزراء المصري بمستوى انخفاض وصل لـ2.67 جنيه، حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 121 جنيها، وتباع للمستهلك بسعر يبدأ من 128 وحتى 131 جنيها للكرتونة.

أما عن البيض الأحمر فسجُل سعره في بورصة البيض 123 جنيها، بينما يُباع في المحلات بـ130 لـ132 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي سجل سعره 138 جنيها للطبق.