أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في الأسواق

ؤومن خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، ضمن خدمتها المستمرة للمتابعين والقراء، أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء، التي جاءت كالآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

بلغ سعر الكيلو من الفراخ البيضاء بين 65 و76 جنيهًا، فى حين بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو الفراخ الروزي داخل المراعي نحو 88 جنيهًا، وبلغ سعرها فى الأسوق للمستهلكين نحو 108 جنيهات، في حين سجل سعر كيلو الفراخ من النوع الساسو في المزرعة 85 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا، كما بلغ سعر الفراخ الأمهات البيضاء بالمزارع 65 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر 73 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الثلاثاء

- البط الفرنساوي بالمزرعة 65 جنيهًا، وللمستهلك 75 جنيهًا.

- البط المولار بالمزرعة 80 جنيهًا، وللمستهلك 90 جنيهًا.

- البط المسكوفي بالمزرعة 100 جنيه، وللمستهلك 110 جنيهات.

- البط البلدي بالمزرعة 110 جنيهات، وللمستهلك 125 جنيهًا.