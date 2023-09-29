سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 29-9-2023.. في بنك مصر بـ99.88 جنيه

شهد سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك، استقرارا ملحوظا، خلال اليوم الجمعة 29-9-2023، ثاني أيام العطلة الأسبوعية، ويبلغ سعره في بنك مصر 99.61 جنيه للشراء، و99.88 جنيه للبيع.

وتقدم «الوطن» خلال التقرير التالي سعر الدينار الكويتي في الكثير من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بالبنك المركزي 99.81 جنيه للبيع، و100.72 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 99.88 جنيه للبيع، و98.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.88 جنيه للبيع، و99.61 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 100.13 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي 100.21 جنيه للبيع، و98.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB بلغ 100.21 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية 100.21 جنيه للبيع، وللشراء 96.58 جنيه.