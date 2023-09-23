سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-9-2023.. 100.28 جنيه في «المركزي»

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-9-2023 في البنوك، ثباتًا في وفق المعلن رسميًا من المواقع الرسمية للبنوك، في آخر أيام العطلة الأسبوعية.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-9-2023، في البنك المركزي المصري، 99.83 جنيه للشراء، و100.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، إلى 98.99 جنيه للشراء، و99.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، 100.24 جنيه للبيع و99.63 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي، اليوم، 100.38 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي اليوم السبت 23-9-2023، في بنك الإسكندرية، بلغ 96.60 جنيه للشراء، و100.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية 96.09 جنيه للشراء و99.87 جنيه للبيع.