سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 24-9-2023 في البنوك.. استقرار ملحوظ

شهد سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك، استقرارا ملحوظا، خلال بداية تعاملات اليوم الأحد 24-9-2023، ليواصل سعره في بنك مصر لمستوى 99.59 جنيه للشراء، 99.93 جنيه للبيع.

وتقدم «الوطن» لمتابعيها خدمة معرفة كل ما يخص سعر الدينار الكويتي في الكثير من البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك العاملة في القطاع بشأن أسعار العملات.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات بالبنك المركزي 100.13 جنيه للبيع، و99.79 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في البنك الأهلي الدينار الكويتي 99.87 جنيه للبيع، و98.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك مصر 99.93 جنيه للبيع، و99.59 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك القاهرة 100.24 جنيه للبيع، و100.04 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك أبوظبي الإسلامي 100.21 جنيه للبيع، و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في البنك التجاري الدولي CIB مبلغ 100.24 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سعر الدينار الكويتي اليوم في بداية التعاملات في بنك الإسكندرية 100.21 جنيه للبيع، وللشراء 96.66 جنيه.