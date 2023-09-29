رئيس جهاز «العبور الجديدة»: تشغيل مركز الشباب بحي الكرامة لخدمة السكان

تابع المهندس أحمد علي، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعمال اللجنة المشكلة من جهاز المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، لاستكمال إجراءات تسليم ونقل الأصول لمركز الشباب بحى الكرامة بمنطقة الـ2600 فدان بمساحة 18 ألف متر تمهيدا لتشغيله قريبا، موجها بضرورة سرعة تشغيل المراكز الشبابية والملاعب لخدمة ساكني المدينة، في إطار توفير الخدمات الحيوية للمنتقلين للسكن بالمدن الجديدة.

وشملت أعمال اللجنة استعراض الأعمال المنفذة بمشروع مركز الشباب بحي الكرامة، للتأكد من تطبيق المواصفات الفنية لتلك الأعمال، حيث تم المرور على مكونات المركز ومناقشة القائمين على تنفيذ المشروع في بعض الملاحظات تمهيداً للتشغيل.

وأضاف المهندس أحمد علي، أن المشروع يتكون من مبنى اجتماعي - حمام سباحة كبير - حمام سباحة للأطفال – 2 ملعب كرة قدم خماسي - ملعب تنس – أماكن انتظار سيارات داخل المركز - مبنى الإدارة.

إقبال كبير على طلبات تقنبن الأوضاع

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد علي، أنّ هناك إقبالا كبيرا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم؛ لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

رئيس الجهاز يشكر العملاء

وتوجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بالشكر لجميع العملاء على ما أبدوه من تعاون كامل مع فريق عمل الجهاز، وأهاب رئيس جهاز مدينة العبور بعملاء التقنين بضرورة الالتزام بالحضور شخصيًا في اليوم المحدد لمن تصله رسالة نصية أو ينشر اسمه على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع «فيس بوك»، حرصاً على تسهيل وتيسير الإجراءات نظراً للإقبال الكبير من عملاء التقنين.