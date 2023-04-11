«التضامن»: اليوم آخر مهلة لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن اليوم الثلاثاء الموافق 11ابريل 2023 آخر يوم لتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لافتة إلى أنه تم العمل على تقديم مختلف التيسيرات للمؤسسات الأهلية حتى تتقدم بمستندات توفيق أوضاعها سواء إلكترونيا أو ورقيا، مؤكدة أنه لن يتم مد المدة مرة أخرى.

رفع المستندات قبل انتهاء المهلة بحفظ حقها

وأشارت التضامن إلى ضرورة قيام كل الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتقديم مستندات توفيق أوضاعها، لافتة إلى أن إجراءات توفيق الأوضاع تتم من خلال تسليم المستندات ورقيا للجهة الإدارية وإلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجمعيات والمؤسسات الأهلية، مشددة على أن رفع المستندات من مؤسسات المجتمع الأهلي قبل انتهاء المهلة بمثابة حفظ حقها في توفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات فيما بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون.

مستندات توفيق الأوضاع

وأوضحت أن المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- محضر اجتماع مجلس إدارة أو مجلس أمناء بحسب الأحوال بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسي.

- محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجمعية أو محضر المؤسسين للمؤسسات التي تمت فيه الموافقة على مشروع تعديل لائحة النظام الأساسي.

- لائحة النظام الأساسي بعد التعديل.

ولفتت التضامن إلى أنه سيتم حصر كافة الكيانات التي لم تقم بتقديم مستندات توفيق الأوضاع ورفعها للقضاء لاتخاذ اللازم نحو حلها وفقا لأحكام القانون.