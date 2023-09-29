«تعليم كفر الشيخ»: 240 مدرسة «فنية وأساسية» تستقبل الطلاب غدا

استعدت مدارس محافظة كفر الشيخ لانطلاق الدراسة غدا السبت في 240 مدرسة «تعليم فني»، و«تعليم أساسي» بنظام الفترتين، حيث تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

240 مدرسة تستقبل الطلاب غدا

وتستقبل 240 مدرسة تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين بكفر الشيخ، طلاب الصفوف الأولى فقط «الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي عام وفني»، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها 2298 مدرسة بقرى ومدن المحافظة أبوابها لاستقبال الطلاب، الأحد المقبل، في ظل متابعة وتوجيهات محافظ كفر الشيخ بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

لجان متابعة للعام الدراسي الجديد

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في بيان، أن مديري الإدارات التعليمية و لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية، تابعت الاستعدادات لبدء العام الدراسي 2023-2024، وتم التأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الأنشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، وتم الانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مشددا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.