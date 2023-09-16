استعدادات مكثفة في مدارس كفر الشيخ لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سرعة الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوجيه لجان من المحافظة ومديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، إضافة لمجالس المدن، لمتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، والتأكد من صلاحية كافة المرافق بها، وتوافر كافة عوامل الأمان، حفاظا على حياة الطلاب والعاملين بالمدارس.

نظافة وصيانة المدارس قبل العام الدراسي الجديد

وشدد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ، على الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتأكيد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء العام الدراسي، وتسكين المعلمين الجدد الناجحين فى مسابقة «30 ألف معلم»، مع بداية العام الدراسي الجديد، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وأشار وكيل تعليم كفر الشيخ إلى أن العام الدراسي الجديد يحتاج إلى عمل وجهد كبير، وذلك لإظهار المدارس في أبهى صورة بما يليق بالطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري المراحل موجهي عموم المواد، والأنشطة والتعليم الفني بالمسرح المدرسي، ومديري الإدارات، ووكلاء الإدارات، ومديري المراحل، والموجهين الأوائل، عبر الفيديو كونفرانس.

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم، وإتاحة بنوك للأسئلة لجميع المراحل الدراسية بدءا من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي، وتكثيف إجراءات تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمختلف محافظات الجمهورية وتجهيز القاعات الدراسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن جميع مدارس المحافظة تشهد حالة من الاستعداد القصوى لاستقبال الطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وتهذيب الأشجار وصيانة الأثاث، ويتم مراجعة كافة أعمال التزيين والتجميل بحوش المدرسة والفصول والأسوار لاستقبال الطلاب، بالإضافة إلى التنسيق مع الوحدات المحلية بالمدن والقرى، لرفع أي تراكمات للقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، مؤكدا انتظام عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية، وتوافر كافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب للخطورة بمختلف المدارس.