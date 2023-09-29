منصة «الحكواتي» تحتفي بنصر أكتوبر في مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

تقدم منصة «الحكواتي»، ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة 2023، ليلة حكي في بيت السناري، أحد المواقع الثقافية التابعة لمكتبة الإسكندرية، إذ تقدم مجموعة من الرواة المشاركين والمشاركات حكاياتهم الشخصية المتنوعة.

مواضيع الحكايات

قال المخرج المسرحي ومدرب التمثيل والحكي محمد عبد الفتاح، إن الحكايات المقدمة هي مجموعة من القصص الشخصية الخاصة بذكريات الطفولة أثناء حرب أكتوبر العظيمة، وكذلك ذكريات الطفولة فيما يتعلق باحتفالات النصر.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة من المهرجان تشارك بها عدة دول ومنها الإمارات، سلطنة عمان، تونس، الجزائر، العراق، السودان، إيطاليا، الأرجنتين، ألمانيا، فلسطين والمغرب، إضافة إلى منصة «الحكواتي» ومنصة «شاشة المونودراما»، وتشارك فيها فرنسا وجورجيا والمكسيك والكويت.

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، تقام دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار القاهرة عاصمة المونودراما، ويرأسها الدكتور أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانين صفية العمري، لطفي لبيب، إيهاب فهمي ولقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.