خدمات المجمع المشترك للمعامل بمطروح.. بينها تحليل المخدرات

أعلن وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم، عن خدمات صحية متميزة تقدمها 3 معامل حكومية من خلال المجمع المشترك للمعامل في مدينة مرسى مطروح، تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتخفيف العبء عن المواطنين، وخاصة المرضى، وتقديم خدمات متقدمة لهم.

3 معامل طبية في مطروح

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك خدمات متميزة يقدمها مجمع المعامل المشترك بمطروح ويضم معمل البكتريولوجي، ومعمل الدرن، ومعمل المخدرات.

خدمات مقدمة من خلال معمل البكتريولوجي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الخدمات التي يقدمها معمل البكتريولوجي للراغبين من المواطنين والجهات المختلفة كالتالي:

- فحص ميكروسكوبي وفحص بكتيريا لعينات البراز للمواطنين للحصول على الشهادات الصحية.

- المزارع بأنواعها، بول ودم وبصاق، وبراز، ونخاع شوكي.

- عينات ناتج الفرم للنفايات الطبية.

- مسحات لقوات الإطفاء والأمن المركزي لبعض الأمراض المعدية.

- مسحات للعاملين بمصنع البسكوت ومجمع المخابز والتغذية المدرسية والمستشفيات.

- اختبار كفاءة أجهزة التعقيم «الأوتوكلاف»، للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية.

خدمات معمل المخدرات

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن الخدمات المقدمة من خلال معمل المخدرات تتضمن الكشف عن

1- المنشطات.

2- المنومات.

3- المهدئات.

4- الحشيش ومشتقاته.

5- الترامادول.

6- المواد الأفيونية «أفيون، مورفين، هيروين».

7- الكوكايين.

خدمات معمل الدرن

وأوضح أن خدمات معمل الدرن كالتالي:

- تحليل البصاق للحصول على الشهادات الصحية.

- بصاق ثلاثي.

- بصاق ثلاثي محول من مستشفى مطروح العام.

- الجين اكسبرت.