حصول مستشفى المعمورة بالإسكندرية على اختبار «الكوانتيفرون» لمسح الدرن

أعلن الدكتور وهيب فايز، مدير إدارة الأمراض الصدرية ومسئول الدرن بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حصول مستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية على جهاز اختبار الكوانتيفرون لتتصدر مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بالإسكندرية في هذا المجال، لافتًا إلى أن ذلك قد تم مع اختيار الإسكندرية ضمن أربع محافظات على مستوى الجمهورية لانطلاق مسيرة مسح «الدرن الكامن» بين مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف مدير إدارة الأمراض الصدرية، أنه سيتم تعميم إجراء اختبار «الكوانتيفرون» QUANTIFERON GOLD TEST؛ للكشف عن الدرن الكامن ضمن حزمة الاختبارات الأساسية التي يتم إجراؤها لمرضى الغسيل الكلوي.

الحماية واكتشاف علاج مرض الدرن

وأشار إلى أن ذلك بهدف حمايتهم من الإصابة الدرن الكامن وإعطائهم العلاج الوقائى اللازم بالإضافة إلى اكتشاف وعلاج مرض الدرن طبقا للأدلة الاسترشادية للبرنامج القومي لمكافحة الدرن.

وأشار إلى جهود الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية لدعم المستشفى بكافة التجهيزات والأجهزة المعملية اللازمة لاستكمال معمل الكوانتيفرون، بالإضافة إلى إصدار توجيهاتها للإدارات الفنية بالمديرية للتعاون في هذا الموضوع.