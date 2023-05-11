 جامعة عين شمس: الدرن يقتل 3 ملايين شخص سنويا عالميا.. ولا بد من تطوير التطعيم الحالي

عقدت جامعة عين شمس ورشة عمل حول «اللقاحات» بالاشتراك مع معهد جنير بجامعة أكسفورد، وذلك في إطار فاعليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر للجامعة «اقتصاد المعرفة لحياة أفضل»، وترأس الجلسه الأولى الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه للشئون الصحية والوقاية، والدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر السابق بطب عين شمس، والدكتور ساميه عبدة نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتورة راشيل تاني من Jenner Institute Oxford University Faculty.

وركزت ورشة العمل على أهمية وجود لقاح للملاريا بمصر، حيث أنه نتاج للاحتباس الحراري ستكون هناك دول معرضة لانتشار المرض بها، على الرغم من بعدها عن خط الاستواء، كما أن مصر يقع علي حدودها دول ينتشر بها الإصابة بالملاريا، إلى جانب أن وفود بعض المهاجرين من الدول المنتشر بها المرض مثل السودان سيرفع من احتمالية انتشار الملاريا، لذا كان من الضروري وجود مصل للتطعيم ضد المرض.

وخلال الجلسة قال ممثلي معهد جنير، إن المعهد قام بعمل تطعيم للملاريا، وأنه على وشك الاعتماد عالميا.

التطعيم إجباري بمصر لحديثي الولادة

وخلال الجلسة جرى التطرق إلى مرض الدرن، وأن التطعيم إجباري بمصر لحديثي الولادة، ومن المهم تطوير التطعيم الموجود حاليا، حيث أن فاعليته منخفضة وتكون فعالة فى أول 200 سنوات من التطعيم، وبعد ذلك يفقد فاعليته، كما أن هناك أنواع كثيرة من بكتيريا الدرن مقاومة للمضادات الحيوية، وبالتالي لابد من وجود لقاح أو تطعيم لها، خاصة أنه مرض يصيب ما يقرب من 200 مليون شخص سنويا، ويسبب الوفاة لـ2-3 ملايين شخص سنويا على المستوى العالمي، ويعد من أكبر أسباب الوفاة نتيجة عدوى بكتيرية.

ضرورة تصنيع اللقاحات محليا

وخلال ورشة العمل جرى ضرورة تصنيع اللقاحات محليا أو عقد اتفاقات مع الشركات المصنعة، لتوفيرها بأسعار تناسب الدول ذات الدخل المنخفض، والتطرق للجهود المبذولة في معهد جينر بجامعة أكسفورد لعمل لقاحات باستخدام ناقلات فيروسية، والتطعيمات التقليدية باستخدام فيرس غير حي أو ضعيف لعلاجات أمراض معدية أو مناعية أو سرطانية.