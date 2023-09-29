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«رجال أكتوبر».. «القناة الأولى» تعرض تقريرا عن «صائد الدبابات» (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
01:07 م | الجمعة 29 سبتمبر 2023
صائد الدبابات

صائد الدبابات

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «رجال أكتوبر.. عبدالعاطي صائد الدبابات».

قادته انبهروا منه

وذكر التقرير، أن الرقيب مجند محمد عبد العاطي، ودرس الزراعة قبل التحاقه بالجيش في عام 1969، لذلك كان قادته في غاية الانبهار بتمكنه من إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في زمن قياسي وكأنه درسها وتدرب عليها لسنوات.

الأول على كل الرماة

وتابع التقرير: «كان ترتيبه الأول على كل الرماة في الاختبارات التجريبية، ودمر 23 دبابة في حرب أكتوبر منها 13 دبابة في نصف ساعة وحصل على وسام نجمة سيناء وسمى طفله الأول وسام اعتزازا بهذا التكريم، وحين احتفلت القاهرة بمعرض غنائم أسلحة العدو منحه وزير الحربية تكريما رمزيا باختياره لقص شريط المعرض الذي ضمّ جانبا من آثار بطولاته وبطولات رفاقه».

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