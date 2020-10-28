عرض "صائد الدبابات" و"جيوش الشمس" بالقومي للسينما الليلة

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، وبالتعاون مع أتيليه الإسكندرية للناقد سامي حلمي، احتفالية خاصة في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، الليلة في السابعة مساء، حيث يعرض نادي الفيلم التسجيلي، فيلم "جيوش الشمس" إخراج شادي عبدالسلام، وفيلم "صائد الدبابات" إخراج خيري بشارة.

وفيلم "صائد الدبابات" تدور أحداثه حول قصة البطل محمد عبدالعاطي، وهو مجند من الشرقية استطاع تدمير 23 دبابة إسرائيلية في حرب اكتوبر، بينما تدور أحداث فيلم "جيوش الشمس"، حول مراحل الجيش المصري (الملقب بجيوش الشمس)، وجميع مراحل الحرب بداية من العبور العظيم للدبابات على الكباري والجسور العائمة واقتحام خط بارليف ورفع العلم على سيناء وصور الخنادق والمدافع ودبابات العدو التي جرى تدميرها مع الاستعانة بلقطات توضيحية لعناوين الصحف العالمية وتعليقاتها على الحرب.

وتقام فعاليات النادي مع الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية، حيث المرور من خلال من بوابة التعقيم وقياس الحرارة وارتداء (الكمامة) والحفاظ على مسافات التباعد الأمنة، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

ونظمت وزارة الثقافة نحو 1000 فعالية فنية وفكرية في القاهرة والمحافظات بمختلف المواقع الثقافية، احتفالا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة ولأول مرة على قناة الوزارة بيوتيوب، والمنصات الإلكترونية التابعة للقطاعات على شبكة الإنترنت.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنّ انتصارات أكتوبر تمثل ذكرى خالدة تشهد على حماسة المصريين وعبقريتهم في التصدى للتحديات، كونها جسدت أسمى معانى الوحدة الوطنية والتي تجلت في التفاف الشعب حول قواته المسلحة لتحقيق ما كان يظنه الآخرون مستحيلا.

وأشارت إلى أنّ وزارة الثقافة تعمل على إحياء هذه الذكرى وإبراز أثرها على المجتمع والشباب، من خلال الوسائل والفنون الإبداعية، بهدف خلق أجيال جديدة أكثر وعيًا بقضايا الوطن التي يجب اجتيازها لتحقيق تنمية وطنية مستدامة.