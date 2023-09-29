أحمد الطاهري يطالب مرشحي الرئاسة بإعلان أرقام التواصل مع حملاتهم الانتخابية

وجه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رسالة للمرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية.

وكتب «الطاهري» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «نهيب بالسادة المرشحين (المحتملين) للانتخابات الرئاسية، الإعلان عن أرقام للتواصل مع حملاتهم الانتخابية داخل مصر وخارجها، كي نتمكن من القيام بتغطية نشاط المرشح عندما يصبح مرشحًا فعليًا، وفق أحكام القانون والدستور وما أوضحته الهيئة الوطنية للانتخابات».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت 4 رسائل مهمة بعد الإعلان رسميًا عن بدء الاستحقاق الدستوري وإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنّها ستقف على مسافةٍ واحدة من جميع المرشحين وحملاتهم التزامًا بالدستور والقوانين وأكواد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بجميع قنواتها وصحفها ومواقعها، وكل وسائل الإعلام التابعة والمملوكة لها.

رسائل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

- نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

- ننفتح على أخبار جميع المرشحين في المعركة الانتخابية

- تأهب جميع إصداراتنا لتقديم أكبر تغطية للحدث الأهم

- نرحب بالتواصل مع حملات المرشحين طبقا للقواعد المهنية