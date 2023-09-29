أحمد الطاهري: «المتحدة» قوة ضاربة للإعلام المصري.. والعالم يتابع الانتخابات الرئاسية باهتمام

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ بيان الشركة الذي أصدرته قبل قليل، بخصوص الوقوف على مسافة واحدة من جميع مرشحي الانتخابات الرئاسية يحمل دلالات كثيرة، مثل دلالة التوقيت، فقد جاء بعد الإعلان رسميا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات التي أعلنت الجدول الزمني للاستحقاق الدستوري.

أضاف «الطاهري»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الشركة المتحدة تشكل القوة الضاربة للإعلام المصري وأحد أهم الكيانات الإعلامية في الشرق الأوسط، وبالتالي فإن تعاملها مع استحقاق دستوري بهذه الأهمية، وهو الانتخابات الرئاسية المصرية التي ينظر إليها العالم باهتمام لما تمثله مصر من ثقل إقليمي ودولي يعطي المثل في التعامل الإعلامي وتعطي القدوة في المعلومة الدقيقة، وبناء وعي حقيقي وليس مزيفا، والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين كافة بعد الإعلان عنهم في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «فيما يخص قطاع القنوات الإخبارية بالشركة، فإننا نستعد منذ شهر لهذا الحدث المهم، والقطاع سيتواجد في تغطية الانتخابات بقوة والتواصل مع كل حملات المرشحين، ونتواجد على الأرض بكل محافظات مصر بعدد مكثف من مراسلين من أبناء هذه المحافظات وسيتواجدون في كل شبر بالجمهورية».

أوضح أن الشركة سيكون لديها أكثر من غرفة عمليات في الأقاليم المختلفة، مثل الصعيد وسيناء والمنطقة الغربية، وكذلك غرفة عمليات لمتابعة المصريين بالخارج، ويدعم المراسلين في الداخل شبكة كبرى من المراسلين في الخارج للتفاعل مع تصويت المصريين في الخارج.

وتابع: «الحرص كله في هذا الأمر أن ننقل صورة حقيقية وصحيحة عما يحدث في مصر، وأن ننقل للمشاهد المصري والعربي والدولي المعلومة الصحيحة وأن نغلق الأبواب عن الشائعات وأن نرد عليها في توقيتها، وبالتالي، فنحن أمام عمل استدعى حالة تأهب شاملة، وفي الأيام القليلة الماضية أجرينا تدريبا شاملا لكل مراسلينا على القواعد القانونية التي تخص العمل الإعلامي في مثل هذه الأمور، وأتوجه بالشكر للمستشار محمود فوزي، لإطلاع المراسلين على الأبعاد القانونية».

واختتم: «قدمنا تدريبات عملية بالتعاون مع خبراء كثر على مهام عمل المراسل في مثل هذه الأحداث، وعملية التدريب ما زالت مستمرة وسيرى المشاهد المصري والعربي مراسلين في أقصى صعيد مصر من أبناء هذه المحافظات، وسنشاهد بنات الصعيد وهن يقمن بأداء المهام الإعلامية في محافظاتهن وأبناء القبائل في سيناء وهن يقمن بأداء هذا العمل الإعلامي وهو أمر ربما يكون مستحدثا، ففي العادة نوفد مراسلين من القاهرة، لكن الآن، سيعبر أبناء المحافظات عن أنفسهم إعلاميا في هذا الحدث الكبير».