أحمد الطاهري: انتخابات الرئاسة عُرس ديمقراطي حقيقي في بلد يكافح وينتصر دائما

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، إن الانتخابات الرئاسية عُرس ديمقراطي حقيقي في بلد يكافح وينتصر دائما، مضيفا «مصر لا تعرف المستحيل».

وأضاف الطاهري، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن حلقة اليوم من البرنامج لن تختلف عن السياق، وستكون عن المشروعات القومية، واختيار التوقيت بالتزامن مع مؤتمر شرم الشيخ، موضحًا: «غيّرنا اسم الحلقة، وسيكون اسمها 10 سنوات من الإنجازات».

التشكيك في المشروعات التنموية

وأكد الكاتب الصحفي والإعلامي: «الحديث عن أهمية المشروعات القومية أو مدى جدواها لا يليق بأي إعلام في أي بلد في العالم، إذ يجب ألا يُسأل عن أهمية المشروعات التنموية في أي بلد، ولكن للأسف، ولأن ماكينة الشائعات التي تستهدف الذهن الجمعي للمصريين لمدة 10 سنوات دون توقف، أصبحت مثل هذه الأسئلة تُطرح من بعض المحسوبين على النخب».

وواصل: «من خلال قناة إكسترا لايف، التي أصبح اسمها إكسترا مشروعات، سنبث على مدار الساعة ما تيسر من مشروعات قومية بالآلاف وسيتم تخصيص نشرات إخبارية متخصصة عن المشروعات القومية حتى يعرف المواطن أن تعبه وشقاءه وصبره وبناءه موجود أمام عينه».