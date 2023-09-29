إجراء 5 عمليات دقيقة بالمخ بمستشفى شبين الكوم خلال أسبوع        

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إجراء عمليات جراحية متنوعة بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري خلال هذا الأسبوع بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، في إطار حرص إدارة مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة علي تقديم أفضل الخدمات الطبية وتحقيق الريادة والتميز في كافة الأقسام بالمستشفى.

أهم العمليات التي أجرتها المستشفى في أسبوع

وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها، أن العمليات الخمسة التي تم إجراؤها في المستشفى جاءت على النحو التالي:

1- عملية لشاب تعرض لحادث مما أدي إلى إصابته بكسر غير مستقر بالفقرات العنقية، تم التدخل جراحياً واستقرت حالة المريض، وتثبيت الكسر وإنقاذ المريض من الشلل وخرج المريض في حالة مستقرة.

2- عملية تصليح انحناء جانبي بالعمود الفقري scoliosis، مع انزلاق غضروفي متعدد لسيدة تبلغ من العمر 50 عام تعاني من انحناء بالعمود الفقري وعدم القدرة على الحركة بصورة طبيعية وعدم تحكم بالبول، تم التدخل جراحيا وإصلاح الانحناء مع استئصال الغضاريف، وتثبيت الفقرات والمريضة في حالة مستقرة بعد الجراحة.

3- عملية نقل واستكشاف العصب الزندي بالميكروسكوب لطفلة، تُعانى من ضمور بالعصب الزندي لليدين، وخرجت المريضة للمنزل في نفس اليوم لاستكمال التعافي.

4- عملية تفريغ نزيف بالمخ وبطينات المخ لمريض في حالة غيبوبة، وتحسنت حالة المريض، وارتفعت درجة الوعي بعد الجراحة ومازال في الرعاية لاستكمال العلاج.

5- عملية تركيب صمام داخلي للمخ ventricular subgaleal shunt، لمريض يعانى من نزيف نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

الفرق الطبية المشاركة في إجراء العمليات الجراحية

وأشارت مديرية الصحة بالمنوفية، إلى أن الجراجات السابقة تم إجراء جراحات متعددة لاستئصال الغضاريف القطنية بالميكروسكوب، مواكبة مع أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة الخاصة بالمستشفى، على أيدى فرق طبية متخصصة عالية التدريب بنسب نجاح عالمية.

وتم إجراء العمليات تحت إشراف رئيس القسم الدكتور محمد الفقي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ونخبة من أطباء جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد البتانوني، والدكتور أحمد مبارك ،ياسر محجوب، والدكتور أحمد الخولي، والدكتور عبد الحميد إدريس، الدكتور إسلام العربى.