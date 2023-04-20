محافظ جنوب سيناء يكلف بتواجد أطباء متخصصين داخل أقسام الطوارئ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن خطة تأمين صلاة عيد الفطر المبارك جرى التصديق عليها وإرسالها إلى الجهات المعنية في جميع المدن، مضيفا أنه عقد اجتماعا أمس بحضور القيادات التنفيذية والجهات المعنية بوضع اللمسات النهائية، استعدادا لعيد الفطر.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن» أن القطاع الطبي يحمل عبئا كبيرا في عيد الفطر، إذ جرى التنبيه على الدكتور عبدالتواب عريضة وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء بضرورة تواجد أطباء متخصصين داخل أقسام الطوارئ بكل المستشفيات، تحسبا لحوادث سير أو خلافه، مع تواجد سيارات إسعاف على الشواطئ العامة والحدائق.

25 سيارة إسعاف لتأمين عيد الفطر

وكلف المحافظ الدكتور محمد عبد الجواد مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بجنوب سيناء، بضرورة نشر سيارات إسعاف على الشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف أمام ساحات المساجد لتأمين صلاة عيد الفطر.

أضاف أن هيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء خصصت 25 سيارة إسعاف لتأمين عيد الفطر، بحيث يجرى تأمين المساجد وأماكن صلاة، بالإضافة إلى تأمين الميادين السياحية والمناطق التي تشهد وجود سياح وعدد كبير من المواطنين للاحتفال بمظاهر العيد.

تعليمات لهيئة الإسعاف في عيد الفطر

1- انتشار السيارات على الطرق الرئيسية بالمحافظة.

2- وقف الإجازات وليس الجراحات مع توافر أطقم طبية داخل السيارات.

3- نشر 25 سيارة إسعاف لتأمين صلاة عيد والاحتفالات في الشواطئ والحدائق.

4- الربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ في حال حدوث حوادث.

5- تشكيل غرفة عمليات طوارئ في العيد طوال 24 ساعة.

6- التأكد من سلامة الأجهزة اللاسلكية والسيارات وعدم غلق أجهزة الهاتف المحمول.