«بنك المواهب» آلية جديدة للاستفادة من خبرات وكفاءات مديرية الصحة بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، البدء في إعداد قاعدة بيانات تحت مسمى «بنك المواهب» للاستفادة من الكوادر والكفاءات من العاملين بالمديرية والقطاعات التابعة، وهي الأولى من نوعها، حيث جرى فتح باب التسجيل في البنك اعتبارا من اليوم، على النموذج المحدد على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن»، إن القاعدة الجديدة «بنك المواهب» تأتي في إطار سعي مديرية الشئون الصحية بالقليوبية للاستفادة من الكفاءات الإدارية والمهارات والمواهب الشخصية التي تساهم في تطوير الأداء.

حصر وتحديد الخبراء وأصحاب المهارات

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المبادرة الجديدة تسعى إلى حصر وتحديد الخبراء وأصحاب المهارات والكفاءات من موظفي الجهات التابعة للمديرية للاستفادة من الخبراء وأصحاب الكفاءات في مختلف المجالات والتخصصات، وتوظيف إمكانياتهم في تطوير منظومة العمل المؤسسي بالمديرية.

الفئات المستهدفة للتسجيل في بنك المواهب

وتابع وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن بنك المواهب متاح التسجيل فيه للعاملين الحاصلين على ما يلي:

- دراسات عليا إدارية، دورات تدريبية بمختلف التخصصات في إدارة مستشفيات، والجودة، ومكافحة العدوى، وسلامة وصحة مهنية، وحوكمة، واقتصاديات الصحة، والمعلوماتية الصحية، وتحليل البيانات.

- العاملين الذين لديهم مهارات شخصية في المجالات المختلفة، مثل «الفوتوشوب والبوربيونت والعروض التقديمية وصناعة الفيديو والجرافيك ديزاين، والكتابة على الحاسب الآلي.