«تجارية أسوان» تطلق برنامجا لدعم وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة

نظمت الغرفة التجارية بأسوان برنامج «تواصل-مسئولية»، بهدف تعزيز دور الغرفة في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وأقيمت الفعالية بالتعاون مع جمعية «أسرة متآلفة»، و«البنك الأهلي المصري»، وبتنظيم من مكتب «قادرون باختلاف» التابع لمديرية الشباب والرياضة.

وصرح حسام الأنصاري رئيس الغرفة التجارية بأسوان أن هدف الفعالية هو تحقيق تكامل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من «القادرون باختلاف» في المجتمع، من خلال النشاطات الفنية والرياضية، وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مختلف المؤسسات والهيئات وفقًا لقدراتهم الجسمانية والعقلية المختلفة، وتوفير بعض الموارد المادية لمشروعات صغيرة.

الغرفة تعلن عن تعاقدها مع جهات بهدف التوظيف

وأكدت الغرفة التجارية بأسوان في بيان لها نتائج الفعالية، بدأت بالتعاقد مع عدة جهات ومؤسسات لتوظيف بعض الأشخاص المؤهلين والمرشحين ذوي الإعاقة الذهنية، والتوصل إلى اتفاق مع الغرفة لتخصيص أماكن في المعارض التي تقامها الغرفة لعرض منتجات يدوية تم إنتاجها بواسطة أعضاء جمعية أسرة متآلفة.

وحضر اللقاء أحمد صفوت، مدير عام الغرفة، وعبد القادر شعبان، عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى هانم فتحي عبد المنعم، مدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة، وأشرف العجيلي، نائب رئيس جمعية أسرة متآلفة، ومحمود جبر، عضو مجلس إدارة جمعية أسرة متآلفة، إضافة إلى بعض رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات في القطاع الخاص.