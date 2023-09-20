محافظ كفرالشيخ: نسعى لترويج المنتجات اليدوية وتوفير فرص عمل للشباب

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عن إتاحة الفرصة لدعم وترويج المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية« بمنصة مشروع أيادي مصر»، الذي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح، السيسي، باعتباره مشروعاً قومياً يستهدف كل الفئات من المرأة والشباب والأسرة المصرية، بإشراف الدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك ومنسق منصة أيادي مصر.

خلق فرص عمل

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن الأمر يخلق فرص عمل للشباب ويعمل على رفع مستوى المعيشة لأبناء مراكز ومدن المحافظة، على أن يكون المتقدم من قاطني مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ فقط، ويتم التسجيل من خلال اللينك https://forms.gle/J8gJ1B7dvCSkzJ1AA واستيفاء البيانات حتى 30 أكتوبر 2023.

التسويق الإلكتروني للمشغولات اليدوية

ووجه محافظ كفرالشيخ، عبر بيان اليوم، بالتسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية واليدوية، لكونها طوق نجاة لترويج المنتجات اليدوية للمرأة في المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالاً للتسويق الإلكتروني والترويج للمنتجات والمشغولات اليدوية للمرأة في الأسواق الدولية والمحلية، بتوجيهات من الرئيس السيسي.