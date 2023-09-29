وزير التعليم يوجه رسالة لأولياء الأمور عبر «الوطن»: لا نجاح بدونكم

وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لأولياء الأمور عبر موقع «الوطن» بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 المقرر أم يبدأ غداً السبت، قائلاً لهم: «أنتم شركاء لنا طوال الوقت في هذه الرحلة، لن نستطيع النجاح بدونكم، ودون دعمكم».

وتابع الوزير: «عازمون طوال الوقت على التحاور معكم، والإنصات إليكم على مستوى الشكوى أو تقديم المقترحات، فنحن وإياكم في مركب واحدة.. أبناؤكم، أبناؤنا. بكم وبهم ومعكم سنرتقي، وننهض بأمتنا. فمصر تستحق».

وينطلق العام الدراسي الجديد 2023- 2024 غدا السبت 30 سبتمبر 2023 في مدارس 12 محافظة فقط على مستوى الجمهورية، هي المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت وهي «الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية».

فيما تنتظم الدراسة في باقي محافظات: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح» يوم الأحد 1 أكتوبر 2023.