محافظة القاهرة تنهي الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.. (صور)

أكدت محافظة القاهرة، انتهاء استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع مديرية التعليم والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تابعت الإدارات التعليمية آخر استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، رافعين شعار «عودا حميدا وعاما جديدا مكللا بالجد والنشاط»، وفقا لتوجيهات أيمن موسى، وكيل أول الوزارة، مدير مديرية التعليم بالقاهرة.

لمسات نهائية

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه في إطار التأكد من انتهاء جاهزية الإدارات التعليمية بالمنطقة الشرقية والغربية، ووضع اللمسات النهائية استعدادا للعام الدارسي الجديد تم اتخاذ عدد من الإجراءات منها ما يلي:

استعدادات المدارس

- تنظيف المدارس وتعقيمها بالمواد المطهرة حفاظا على صحة أبنائنا الطلبة.

- تنظيم الحجرات الدراسية والتأكد من سلامة الأثاث والتهوية الجيدة بها.

- التأكد من سلامة المعامل وفحص أجهزتها لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.

- التأكد من توزيع المناهج للمعلمين.

- التأكد من إنتهاء لجان وضع الجدوال الدراسية.

- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

ومن المقرر انطلاق العام الدراسي الجديد بداية من غد السبت 30 سبتمبر الجاري، حيث أنهت محافظة القاهرة استعدادها بشأن العام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومديرية التعليم.