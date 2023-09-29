توجيهات مهمة من وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات قبل بدء الدراسة غدا

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، بضرورة تطبيق عدد من الإجراءات وضرورة اتباعها من أول يوم دراسي للعام الجديد، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها قانون تنظيم الجامعات.

توجيهات وزير التعليم العالي لرؤوساء الجامعات

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الإجراءات التي ستتخذها الجامعات خلال العام الدراسي الجديد:

- تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة.

- توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

- سرعة الانتظام في تنفيذ الجداول الدراسية.

- جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب.

- تطبيق الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

زيادة جهود الجامعات في محو الأمية

- زيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

- تنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب ودعم الطلاب الموهوبين.

- تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكُبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

- توفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح.

- جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية.

- التأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

- جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، بالإضافة إلى استمرارها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

- تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية.