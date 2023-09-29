رفع كفاءة وحدة الإنعاش القلبي والرئوي بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أنه تم الانتهاء من صيانة وتجديد وحدة الإنعاش القلبي والرئوي بالمستشفى الجامعي القديم، وذلك من أجل رفع كفاءة الوحدة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمرضى إصابات الطوارئ المترددين عليها.

زيادة 500 سرير بمستشفى سوهاج الجامعي

وأكد «النعماني»، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالقطاع الصحي سواء في البناء أو التطوير أو العلاج، والارتقاء بمستوى جودة حياة المواطن، وبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية «مصر 2023»، تنفذ إدارة الجامعة العديد من خطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية داخل المستشفى الجامعي القديم، وذلك لتقديم خدمات طبية وعلاجية جيدة للمواطنين، مضيفا أن المستشفيات الجامعية تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، حيث تم خلال عام واحد زيادة السعة السريرية بالمستشفيات الجامعية بسوهاج من 1300 إلى 1800 سرير.

أعمال الصيانة بجامعة سوهاج

وذكر رئيس الجامعة أن أعمال الصيانة والتجديد تمت في وقت قياسي لأهمية تلك الوحدة في إنقاذ المزيد من الأرواح الذين يتعرضون لظروف صحية طارئة تستدعي الإنعاش القلبي والرئوي السريع، وعمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم لضبط الدورة الدموية والرئوية، حيث تضم وحدة الإنعاش القلبي والرئوي 12 سريرا، ويتردد عليها العديد من مرضى الطوارئ من المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.