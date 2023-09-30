«التضامن» توضح شروط وأحكام مساعدة الأسر عند الكوارث والنكبات

أعلن قطاع الشؤون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن ​صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث، مثل «حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات.. الخ».

وأفاد قطاع الشؤون الاجتماعية، أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.

الشروط والأحكام

وأكدت الشؤون الاجتماعية، أن صرف المساعدات يأتي وفقا لشروط وأحكام، وهي:

- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسي في حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي في حالة حدوث خسائر في الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة .

إجراءات الحصول على الخدمة

ونوهت إلى أن إرجاء الحصول على الخدمة، يتمثل في تقديم طلب لوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث في خلال (60) يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقا به المستندات المؤيدة.