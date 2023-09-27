السيطرة على حريق نشب في حشائش ومخلفات دون خسائر بشرية ببني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، حريقا شب في حشائش ومخلفات نباتية بقطعة أرض فضاء تابعة لأحد البنوك، خلف مصنع النسيج في بني سويف، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نشوب حريق في قطعة أرض فضاء

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في حشائش ومخلفات نباتية بقطعة أرض فضاء تابعة لأحد البنوك، خلف مصنع النسيج في مدينة بني سويف، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق لإخماد النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف على رأس 4 سيارات إطفاء من إخماد الحريق والسيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

محافظ بني سويف يكلف بمتابعة الإجراءات المتخذة

وكلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، رئيس مركز و مدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع اليوم داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك خلف مصنع النسيج، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

وتوجه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف إلى موقع الحريق، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق، الذي شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة حيث قامت الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي كإجراء احترازي، حتى تمت السيطرة على الحريق، وذلك في حضور بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية.