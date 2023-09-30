صحة القليوبية تكشف عن أعراض نقص فيتامين «د».. كيفية الوقاية والعلاج

حذرت مديرية الصحة بالقليوبية، من خطورة نقص فيتامين «د» ونشرت منشورا تحذيرا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عرضت فيه الأعراض وطرق الوقاية والمخاطر الصحية لنقص الفيتامين في الجسم.

أعراض نقص فيتامين «د» بالجسم

أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، لـ«الوطن» أن المنشور تناول اعراض نقص فيتامين «د» كالتالي:

- الشعور بالتعب وآلام غير محددة

- آلام في العضلات

- آلام في العظام

- تزايد العرضة للكسور

المخاطر الصحية للنقص الحاد في فيتامين «د»

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المنشور تناول المخاطر الصحية للنقص الحاد لفيتامين «د» كالتالي:

- يؤثر على نمو العظام للأطفال ويؤدي إلى تلينها وضعفها وتشوهات مثل تقوس الساقين وانحناء العمود الفقري والكسور.

- تلين العظام لدى البالغين ويؤدي الى لين وآلام في العظام وتشوهات وكسور زيادة خطورة التعرض لسرطان الثدي والقولون والبروستاتا.

- خطر الإصابة بمرض السكري وامراض القلب والاكتئاب والتصلب المتعدد والالتهابات البكتيرية.

كيفية الوقاية من نقص فيتامين «د»

أوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المنشور تناول كيفية الوقاية من نقص فيتامين «د» ومنها:

- التعرض للشمس لفترات كافيه لمدة 20 دقيقة 3 مرات أسبوعيا للوجه والذراعين والساقين.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين «د» مثل: منتجات الألبان وصفار البيض والأسماك الدهنية ومنها السالمون والماكريل والسردين.

- استخدام المكملات الغذائية، تحت إشراف طبي، وعلى الشخص التأكد من الطبيب بالحصول على الكمية الكافية من المكملات الغذائية، إذا كانت الحالة بحاجة لذلك.