زحام شديد بمكاتب الشهر العقاري في القليوبية لتحرير توكيلات ترشيح للرئيس السيسي

شهدت مكاتب التوثيق والشهر العقاري في القليوبية المخصصة لتحرير توكيلات لمرشحي الرئاسة 2024، إقبالًا شديدًا وزحام من المواطنين، حاملين أعلام مصر وسط الزغاريد والأغاني الوطنية، وحضر الآلاف من المواطنين الذين طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال مشوار التحدي والجمهورية الجديدة.

7 مكاتب لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة

وشهد محيط المكاتب الـ7 التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات في القليوبية لتحرير التأييدات في مدن قها وشبرا والخانكة و بنها والقناطر والعبور والخصوص، إقبالا كبيرا، حيث توافد المواطنون مرددين عبارات «وكلتك كمل مسيرتك» و«تحيا مصر تحيا مصر»، و«نعم للسيسي رئيسا لمصر»، كما قام عدد من شباب الأحزاب بتنظيم خروج المواطنين ومساعدتهم.

في السياق نظم حزب حماة الوطن بالقليوبية برئاسة الدكتور أحمد يوسف رزق أمين الحزب بالقليوبية واللواء عبدالعليم بركة أمين التظيم خروج المواطنين في إطار حملة الحزب لتأييد الرئيس السيسي وعمل تأييدات لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة. حيث عبرت الجماهير في جميع مدن ومراكز المحافظة وقراها عن حبها وتأييدها للرئيس السيسي.

وأكدت معظم الجماهير أنها تؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لكي يستكمل خطة بناء مصر الحديثة 2030. وعبرت عن ثقتها الكبيرة في إدارة الرئيس والحكومة. تحيا مصر، تحيا مصر وعاش شعب مصر العظيم.