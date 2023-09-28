وزارة العمل تعلن 10 وظائف جديدة في القليوبية.. رواتب تصل لـ6 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 10 وظائف جديدة في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بالعبور ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل، والتي ضمت 5702 وظيفة في 11 محافظة في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل، التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

وتستعرض «الوطن» وظائف مديرية العمل بالقليوبية والراوتب، والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات.

وظائف وزارة العمل بالقليوبية

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تصريحات لـ«الوطن» إن الوظائف المتاحة ضمن النشرة القومية للتوظيف الجديد 10 فرص بشركة للخدمات الفنية كالتالي:

- 2 مهندس ميكانيكا تخصص كهرباء براتب 6000 جنيه.

- 2 مهندس ميكاترونيكس براتب 6000 جنيه.

- محاسب براتب 4500 جنيه من الجنسين خبرة محاسبة ضرائب.

- سكرتيرة براتب 4500 جنيه.

- 2 فني كهرباء براتب 4500 جني.

- 2 فني ميكانيكا براتب 4500 جنية.

شروط وظائف مديرية العمل بالقليوبية:

أوضحت إيمان السيد وكيل وزارة العمل بالقليوبية لـ«الوطن» أن شروط وظائف النشرة القومية للتوظيف بالقليوبية كالتالي:

- مؤهل عالي.

- مؤهل متوسط.

- حسب المهنة المطلوبة.

- خبرة 3 سنوات.

- السن: 25: 35 سنة.

- المصنع قطعة 4 بلوك 20037 - العبور - المنطقة الصناعية الأولى.

أضافت أن مقر المقابلات في 2 عمارات العبور - صلاح سالم الدور الثاني على أن يتم التقديم بإرسال السيرة الذاتية على الرقم 01227845174 واتس آب.

أشارت إلى أن من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى:

- وزارة العمل العنوان: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.

- المديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديريات.

- الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة من هنا.