طوارئ في 3 ولايات أمريكية.. فيضانات وتحذير من حالة جوية خطيرة (فيديو وصور)

تشهد ثلاث ولايات أمريكية أمطارًا غزيرة أدت لفيضانات في بعض المناطق وأثرت على حركة المرور بعد غمر الطرق الرئيسية بالماء في عدد من الولايات مما أدى لإعلان حالات الطوارئ.

مدينة نيويورك شهدت أمطارًا غزيرة

وبحسب موقع «NBC NEWS» فإن 23 مليون شخص كانوا يتابعون أخبار الفيضانات في أجزاء من نيوجيرسي ونيويورك وكونيتيكت.

وشهدت مدينة نيويورك أمطارًا غزيرة، حيث أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول حالة الطوارئ في مدينة نيويورك ولونغ آيلاند ووادي هدسون، وحذرت من الفيضانات في أجزاء من لونج آيلاند وبروكلين وكوينز ومانهاتن ونيوجير.

حالة جوية خطيرة ولم تنته بعد

وطالب عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في مؤتمر صحفي له، السكان بضرورة البقاء في حالة تأهب بينما تؤثر الأمطار الغزيرة على المنطقة، واصفًا الحالة الجوية في الولاية بأنها حالة جوية خطيرة ولم تنته بعد، مضيفًا «أريد أن أقول لجميع سكان نيويورك، هذا هو الوقت المناسب لزيادة اليقظة والحذر الشديد».

وأكد أن الفيضان الذي سببته مياه الأمطار غمرت مترو الأنفاق في نيويورك، قائلًا «إذا كنت في المنزل، فابق في المنزل، وإذا كنت في العمل أو المدرسة، فابق في مكانك الآن، لقد غمرت المياه بعض محطات مترو الأنفاق لدينا وأصبح من الصعب للغاية التنقل في جميع أنحاء المدينة».