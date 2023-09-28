ماذا فعلت العاصفة إلياس في اليونان؟.. فيضانات ضخمة وغرق الشوارع (فيديو)
كتب:
أحمد حامد دياب
09:42 م | الخميس 28 سبتمبر 2023
مشاهد من غرق الشوارع في الفيضان
تسببت العاصفة إلياس في أزمة كبير باليونان وذلك بعد أن تسببت في فيضانات ضخمة ضربت وسط اليونان وتسببت في مقتل 17 شخصا وتسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية.
الفيضانات التي صاحبة العاصفة إلياس تسببت في بعض الاجراءات الطارئة
وبحسب «سكاي نيوز» فان الفيضانات التي صاحبة العاصفة إلياس تسببت في بعض الاجراءات الطارئة باليونان والتي شملت حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة وإخلاء قرى محيطة بالمدينة، كما تسبّبت العاصفة إلياس في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.
Significant flooding in Volos, Greece this evening.....#ClimateActionNow pic.twitter.com/DiW3BY6i6v— Volcaholic (@volcaholic1) September 27, 2023
والعاصفة إلياس هي ثاني عاصفة تضرب اليونان خلال 3 أسابيع إذ تعرّض وسط اليونان لدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تشكّل قلب الإنتاج الزراعي اليوناني، قبل أن تنتقل لليبيا وتسبب كارثة إنسانية هناك.
Massive floods now, due to extreme rain fall in the city of #Volos in #Greece due to #StormElias.— ελ σαλταδόρ (@23perry245) September 27, 2023
Volos is flooded again tonight, 3 weeks after severe flooding.#flooding #floods #Thessaly #GreeceFloods #Βόλος #BREAKING #greeceflooding pic.twitter.com/AnFYVSWbLs
وأعلن وزير الزراعة اليوناني أن العواصف أثرت على الزراعات والماشية وتسببت في نفوق 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة بالاضافة لحقول القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي.