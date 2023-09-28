ماذا فعلت العاصفة إلياس في اليونان؟.. فيضانات ضخمة وغرق الشوارع (فيديو)

تسببت العاصفة إلياس في أزمة كبير باليونان وذلك بعد أن تسببت في فيضانات ضخمة ضربت وسط اليونان وتسببت في مقتل 17 شخصا وتسببت في أضرار كبيرة في الممتلكات والبنى التحتية.

الفيضانات التي صاحبة العاصفة إلياس تسببت في بعض الاجراءات الطارئة

وبحسب «سكاي نيوز» فان الفيضانات التي صاحبة العاصفة إلياس تسببت في بعض الاجراءات الطارئة باليونان والتي شملت حظر تجوّل في فولوس التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة مع وصول العاصفة وإخلاء قرى محيطة بالمدينة، كما تسبّبت العاصفة إلياس في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا.

والعاصفة إلياس هي ثاني عاصفة تضرب اليونان خلال 3 أسابيع إذ تعرّض وسط اليونان لدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات في منطقة تشكّل قلب الإنتاج الزراعي اليوناني، قبل أن تنتقل لليبيا وتسبب كارثة إنسانية هناك.

وأعلن وزير الزراعة اليوناني أن العواصف أثرت على الزراعات والماشية وتسببت في نفوق 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة بالاضافة لحقول القطن والذرة والقمح والتفاح والكيوي.