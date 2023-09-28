أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس.. هل تصل إلى القاهرة الكبرى؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث يتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وتكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كما يلي.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 الصغرى 27 درجة مئوية.