أستاذ زراعة: كفر الشيخ تنتج نصف كمية القطن المصدرة لأوروبا

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن المساحة المنزرعة من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول في محافظة كفر الشيخ، تمثل نحو نصف الكمية التي تصدرها مصر إلى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن المحافظة تميزت بزراعة محصول القطن منذ أمد بعيد وخاصة القطن فائق الطول.

مساحة القطن طويل التيلة وفائق الطول

وأوضح أبو اليزيد، في تصريحات لـ«للوطن»، أن المساحة المنزرعة في محافظة كفر الشيخ، العام الجاري 2023، تقدر بنحو 85 ألف فدان قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، التي تمثل ثلث مساحة المنزرع من المحصول في محافظات مصر، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة من القطن فائق الطول، تقدر مساحتها في كفر الشيخ، بنحو 10 آلاف فدان، بالإضافة لنحو 75 ألف فدان من القطن طويل، التي تمثل نصف الكميات التي تقوم الدولة المصرية التصدير منها القطن الشعر للدول الأوروبية والبورصات العالمية.

أنواع القطن المنزرع في كفر الشيخ

وأشار أن القطن المنزرع في كفر الشيخ من أصناف جيزة 95، وجيزة 96، وهما نوعان للتصدير «إكسترا»، حيث تتميز المحافظة منذ سنوات عديدة بزراعتهما، كما ينتج الفدان من القطن الواحد ما بين 13 حتي 15 قنطار قطن.