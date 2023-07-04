«تربية القطن»: زراعة 241 ألف فدان قطن طويل التيلة بالمحافظات

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، أنه تم زراعة مساحة ألف فدان قطن جديدة في محافظات مصر، لترتفع بذلك المساحة المنزرعة على نطاق الوجهين البحري والقبلي، لنحو 241 ألف فدان قطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، المنزرع في أراضينا السمراء العافية.

المنزرع والإنتاجية للقطن

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القطن المصري يحقق إنتاجية جيدة للغاية تصل ما بين 15 حتي 16 قنطار قطن خاصة في الأراضي المنزرعة بالوجه البحري، وكذلك المنزرع في الحقول بالوجه القبلي منها، مشيراً إلى أن الدولة ووزارة الزراعة تولي اهتماماً كبيراً بمحصول القطن هذا العام، كونه محصول تصدير في الطراز الأول.

أصناف المنزرع من تقاوي القطن

وأضاف أن الأصناف المنزرعة من تقاوي القطن ممتازة للغاية، إذ تضم، صنف تقاوي جيزة 96، وصنف جيزة 95، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86، موضحاً أنه تم تحديد سعر كل قنطار قطن طويل التيلة كحد أدني بمبلغ ما بين 4500حتي 5500 جنيه.