سعر قنطار القطن اليوم.. طويل التيلة يسجل 11 ألفاً و700 جنيه

سجل سعر قنطار القطن ثباتاً في الأسعار بمختلف الأسواق، اليوم الأربعاء، إذ بلغ نحو 11 ألفاً و700 جنيه للنوع طويل التيلة، وفقاً لتقرير لجنة التحكيم واختبارات القطن، وتعود هذه الأسعار بالنفع على المزارعين الذين قابلوا تلك الأسعار بحالة من البهجة والسعادة.

سعر قنطار القطن اليوم

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء سعر قنطار القطن اليوم في الأسواق المصرية، إذ سجل 11 ألف و700 جنيه للنوع طويل التيلة، ويتحدد سعر القطن من قبل لجنة التحكيم والاختبار، حسب جودته ونظافته وكذلك حسب نوعه.

موسم جني محصول القطن

ويستمر موسم جني محصول القطن لمدة تصل إلى شهرين، وهناك توقعات بانتهاء الموسم قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل، وبحسب تقرير لجنة اختبار القطن فقد جرى فتح المزادات بسعر 4855 جنيهاً للقنطار، علمًا بأن أسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام، بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة، و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

واستقر السعر عند نحو 11 ألفاً و700 جنيه، بينما يبلغ سعر قنطار القطن المستورد من الهند والصين، 4300 جنيه.