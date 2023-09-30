مستشفى أبو خليفة للطوارئ شاهد على تطوير منظومة الصحة بالإسماعيلية

على مدار سنوات ماضية، شهدت مستشفيات الإسماعيلية طفرة كبيرة بالتزامن مع دخول مشروع التأمين الصحي الشامل المحافظة، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية في المدينة والمراكز وقرى المحافظة.

ويعد مستشفى أبو خليفة للطوارئ على طريق الإسماعيلية- بورسعيد الزراعي، أحدث المستشفيات التي جرى إنشاؤها خلال الأعوام القليلة الماضية، التي نجحت في استيعاب عدد كبير من المواطنين وإجراء جراحات تخصصية.

مدير الرعاية الصحية: أبو خليفة نموذج يحاكي المستشفيات العالمية

وقال الدكتور محمد سامي حامد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إن مستشفى أبو خليفة للطوارئ والجراحات التخصصية يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل وهو مجهز بأحدث غرف العمليات والأجهزة الطبية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المستشفى يقدم خدمات الطوارئ واستقبال الحوادث بشكل يومي بجانب إجراء جراحات تخصصية دقيقة لجميع منتفعي مشروع التأمين الصحي الشامل بتكلفة لا تتجاوز 400 جنيه وبالمجان لأصحاب الأمراض المزمنة.

غرف عمليات كبرى وأقسام مختلفة

وبحسب البيانات الرسمية لهيئة الرعاية الصحية، يضم مستشفى أبو خليفة للطوارئ، 5 غرف عمليات كبرى و130 سريرًا على أحدث مستوى طبي عالمي وأقسام للعظام والأورام والصدر وجراحات الوجه والفكين وجراحات التجميل والمخ والأعصاب والجراحات العامة.

وتصدرت المستشفى، عمليات الجراحات الدقيقة في المخ والأعصاب والقلب التي تتطلب مهارات خاصة وأجهزة حديثة عالمية، بجانب اجتيازها كافة معايير الاعتماد تماشيًا مع مستجدات الجودة والسلامة العالمية، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مواطنون: مستشفى أبو خليفة قدم خدمات لأول مرة

وقال أبو ناصر العيادي، أحد أهالي قرية أبو خليفة، التابعة لمدينة القنطرة غرب، أن مستشفى أبو خليفة أحد أهم المشروعات الصحية التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخدمة المواطنين البسطاء من أهالي القنطرة وقرية أبو خليفة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المستشفى به عيادات خارجية على أعلى مستوى تقدم كافة الخدمات والتخصصات الطبية، كالعظام والجراحة والمخ والأعصاب والباطنة والنساء والجلدية والعيون بجانب قسم للطوارئ وتدخلات جراحية عاجلة حال احتياج الحالات.